Волгоград, 8 января, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Руководитель МЧС Волгоградской области Николай Любавин, возмутившись поступившей на него жалобой в прокуратуру от подчинённых, пожелал их семьям онкологии, а тому, кто писал — «чтоб руки отсохли». Историю с опубликованным видео рассказал «Блокнот Волгоград».

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Любавин во время селекторного совещания сказал, что прокуратура начала проверку после поступившей жалобы от подчинённых. Автора, он судя по всему не знает.

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По словам главного МЧСника региона, его обвинили в лоббировании интересов банка «Открытие», в котором работает его жена. Суть жалобы в том, что якобы начальник получает некие бонусы от кредитного учреждения.

«Кто это писал — чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные, свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают»,— жёстко выразился Любавин.

Издание отметило, что глава Волгоградского МЧС работает в должности с ноября 2020 года. До этого служил в структурах МЧС по Ставропольскому краю.

Любавин награждён множеством ведомственных наград, является кандидатом социологических наук.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель начальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила в Свердловской области Тарас Булгаков оставил комментарий к новости про избитую детьми мигрантов 11-летнюю девочку в одном из городских новостных сообществ, однако вскоре удалил его из-за критики других пользователей соцсети.

Двое братьев-азербайджанцев напали на девочку на территории именно того отдела, где работает Булгаков. В ответ на реакцию сотрудника полиции один из подписчиков спросил, как бы он отреагировал, если бы такой инцидент случился с его дочерью. Другой комментатор написал, что девочка — сирота.

Дело об избиении 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил не только провести полную проверку очередного громкого инцидента с участием мигрантов, но и разобраться в деятельности местных чиновников.

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