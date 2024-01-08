Луганск, 8 января, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей ЛНР, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины, сообщили 8 января в ведомстве.

ЦОС/ФСБ РФ/ТАСС

Задержанные — граждане Украины, которые собирали сведения о российских силовиках и передавали их украинским кураторам.

Один из задержанных собирал в ЛНР сведения о местах дислокации российских силовиков и передавал их в СБУ во время личных встреч с сотрудниками украинского ведомства.

Второй задержанный собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов республики и передавал их в СБУ через Telegram.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 15 декабря проинформировала о задержании в Ростовской области украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Он собирал сведения о российских военных и передавал их представителям украинской разведки через мессенджер.

ФСБ 13 декабря сообщила о задержании в Северной Осетии украинского подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Он передавал в ВСУ данные о местоположении и маршрутах передвижения в зоне СВО российской военной техники.