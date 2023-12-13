Владикавказ, 13 декабря, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержали 34-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ФСБ России по республике.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подозреваемый передавал ВСУ информацию о местоположении и маршрутах передвижения российской военной техники в зоне проведения специальной военной операции путём направления координат, фотоснимков и видеоматериалов», — говорится в сообщении.

В отношении украинского гражданина возбудили уголовное дело по статье о шпионаже, его доставили в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум 4 декабря, оперативники ФСБ задержали в ЛНР украинского шпиона, собиравшего данные о дислокации российских войск. Мужчина оказывал содействие ВСУ, собирал сведения военного характера, в том числе с использованием предоставленных украинской стороной технических средств. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж», фигурант задержан.