Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники ростовского областного управления ФСБ задержали 40-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже на украинскую разведку, сообщила 15 декабря пресс-служба ведомства.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Как установили следователи, украинец собирал данные о расположениях и личном составе подразделений российской армии. Собранную информацию он передавал представителям Главного управления разведки Украины через мессенджер, уточнили в ФСБ.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и техники», — говорится в сообщении.

При задержании у подозреваемого изъяли средства связи, которые он использовал для общения с украинской разведкой. Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Шпионаж».

13 декабря в ФСБ сообщили о задержании в Северной Осетии гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Правоохранители установили, что он передавал ВСУ данные о передвижении и местонахождении российской военной техники в зоне СВО.

В Луганске 4 декабря сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже на украинские спецслужбы. Его уличили в сборе данных о российской армии, причём с использованием средств, предоставленных украинской стороной.