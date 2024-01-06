Новороссийск, Краснодарский край, 6 января, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В Новороссийске проведут учения с выполнением стрельб. Об этом сообщает 6 января пресс-служба администрации города в своём Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Сегодня с 10:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.

Администрация города попросила жителей соблюдать спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, ранее экипажи кораблей Черноморского флота России отработали комплекс действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь. На кораблях были проведены учения по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя. В ходе учений моряки отработали действия по поиску, обнаружению и уничтожению дронов противника.

В РФ разрабатывают порядок использования домофонов для оповещения граждан. Отмечается, что для некоторых домофонных систем в многоквартирных домах есть техническая возможность сопряжения с системами оповещения населения.

В МЧС России уточнили, что органы власти в регионах и муниципальных образованиях наделены полномочиями по созданию систем оповещения населения, они принимают решения по использованию различных технических решений в целях оповещения граждан. В настоящее время специалисты работают над актуализацией нормативно-методического обеспечения с учётом необходимости применения новых отечественных технологий, добавили в МЧС.