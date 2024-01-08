Бишкек, 8 января, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Разыскиваемого за тяжкие преступления гражданина России задержали в Бишкеке, сообщили 8 января в пресс-службе МВД Киргизии.

Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

Мужчину в России обвиняют в краже, изнасиловании и подделке документов. ГУ МВД России по Алтайскому краю объявило его в розыск.

«Шестого января в Бишкеке камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц зафиксировали разыскиваемого. Он задержан», — сообщили в милиции Киргизии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в Горно-Алтайске задержали гражданина Казахстана, который пытался купить в Республике Алтай радиоактивные вещества радий-226 и радий-228.

Выяснилось, что 31-летний гражданин Казахстана перевёл деньги за получение радия. Речь идёт о 600 тысячах рублей.