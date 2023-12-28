Москва, 28 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Гражданин Казахстана Максат Т. попытался купить в в республике Алтай радиоактивные вещества Радий-226 и Радий-228. За них он обещал заплатить 600 тыс. рублей, рассказал источник ИА Регнум.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

По словам собеседника, 27 декабря 31-летнего казахстанца задержали сотрудники полиции в Горно-Алтайске. Им удалось установить, что мужчина уже перевёл вышеуказанные средства за получение радия.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами). Зачем казахстанцу понадобились крайне радиоактивные изотопы радия пока неизвестно.

В июне сотрудниками ФСБ совместно с МВД были задержаны с поличным пять человек, которые пытались вывезти из России килограмм радиоактивного цезия-137. По данным ФСБ, координацию действий преступной группы осуществлял гражданин Украины.