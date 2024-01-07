Лондон, 7 января, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Западные политики шокированы ракетными ударами ВКС России по стратегическим объектам на Украине, которые привели в том числе к уничтожению двух установок зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил 7 января британский аналитик Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очевидно, что американцы и украинцы, а также западные союзники (Киева. — Прим. ред.) шокированы этими ударами. Есть много данных о том, что результатом стало уничтожение как минимум двух батарей Patriot», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала The Duran.

Удары ВКС России поразили также множество стратегических военных и промышленных объектов как в Киеве, так и в Киевской области, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватели американской газеты The New York Times ранее отмечали, что США в течение длительного времени не смогут обеспечивать находящиеся на Украине батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырёх миллионов долларов за единицу.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за неделю с 23 по 29 декабря Вооружённые силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам на Украине. В их числе аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Также удары нанесли по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

2 января в Минобороны проинформировали о нанесении группового высокоточного удара ВС России по украинским военно-промышленным предприятиям в Киеве и пригородах. Эти объекты выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, удар был нанесён по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Все объекты были поражены.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отмечал, что ВС России 29 декабря поразили ракетными ударами киевские КБ «Луч» и военный завод «Артём», а 2 января — завод по производству электротехники «Квазар», ремонтный завод военной техники и завод «Маяк». Мосийчук также заявил, что сотрудники киевских спецслужб ищут «наводчиков», действия которых якобы помогли ВС РФ нанести удары по КБ «Луч» и «Артёму», при этом информация об этих предприятиях есть в открытом доступе.

В результате ракетных ударов ВКС России, нанесённых в конце декабря — начале января, Украина потеряла предприятия, на которых могли бы производиться «мощнейшие» ракеты, заявил 7 января генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он назвал виновными в этих событиях руководителей киевского режима, «благодаря» которым информация о расположении стратегических предприятий оказалась в публичном пространстве.