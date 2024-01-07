Киев, 7 января, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В результате ракетных ударов ВКС России, нанесённых в конце декабря — начале января, Украина потеряла предприятия, на которых могли бы производиться «мощнейшие» ракеты, заявил 7 января в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

President.gov.ua

Он назвал виновными в этих событиях руководителей киевского режима, «благодаря» которым информация о расположении стратегических предприятий оказалась в публичном пространстве.

«У нас власть «сливает» данные о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несёт ответственности», — сказал Кривонос.

Он также отметил, что у ВСУ нет шансов победить в военном конфликте, поскольку руководители киевского режима думают исключительно о том, чтобы удержаться у власти.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что ВС России 29 декабря поразили ракетными ударами киевские КБ «Луч» и военный завод «Артём», а 2 января — завод по производству электротехники «Квазар», ремонтный завод военной техники и завод «Маяк».

Бывший депутат также отметил, что сотрудники киевских спецслужб ищут «наводчиков», действия которых якобы помогли ВС РФ нанести удары по КБ «Луч» и «Артёму», при этом информация об этих предприятиях есть в открытом доступе.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за неделю с 23 по 29 декабря Вооружённые силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам на Украине. В их числе аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Также удары нанесли по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

2 января в Минобороны проинформировали о нанесении группового высокоточного удара ВС России по украинским военно-промышленным предприятиям в Киеве и пригородах. Эти объекты выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, удар был нанесён по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Все объекты были поражены.