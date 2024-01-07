Москва, 7 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл сеанс связи с МКС и поздравил космонавтов с Рождеством Христовым. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал МИГ России.

Кадр из видео Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«У нас большой уже опыт освоения космоса, но тем не менее работа космонавтов — это героическая работа, мы её очень ценим», — отметил Патриарх.

Он отметил, что работа космонавтов имеет очень большое воспитательное значение для российской молодёжи.

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Как передавало ИА Регнум, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на Рождество провёл богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В числе присутствующих в храме на торжественном рождественском богослужении: иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтёры, прихожане.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отвергать покинувших страну людей, если они осознали ошибку и хотят вернуться с покаянием. Священнослужитель напомнил, что если человек, уехавший из России, выступал где-то и говорил что-то против своей страны, вернулся с пониманием того, что совершил ошибку, то Родина не может его отвергнуть.