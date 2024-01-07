Москва, 7 января, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отвергать покинувших страну людей, если они осознали ошибку и хотят вернуться с покаянием.

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины», — сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

Священнослужитель напомнил, что если человек, уехавший из России, выступал где-то и говорил что-то против своей страны, вернулся с пониманием того, что совершил ошибку, то Родина не может его отвергнуть.

«Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», — сказал патриарх Кирилл, говоря о тех, кто сбежал из России после начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 октября заявил, что россиянам, уехавшим из страны и говорившим в её адрес оскорбления, не стоит возвращаться в Россию. Глава парламента подчеркнул, что России не нужны те, кто поддержал киевский режим.

Президент России Владимир Путин заявил, что дорога назад в Россию не закрыта для тех, кто покинул страну, а российские граждане вправе жить, где хотят. При этом он посоветовал талантливым людям, уехавшим за границу, заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

Более 270 человек стали Героями России в ходе спецоперации, свыше 320 тыс. человек получили государственные награды, а более 363 тыс. человек были удостоены ведомственных наград.