Москва, 6 января, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на Рождество начал богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Алексей Колчин ИА Регнум Патриарх Кирилл

В числе присутствующих в храме на торжественном рождественском богослужении: иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтёры, прихожане.

Ведётся прямая трансляция службы патриарха, которая продлится несколько часов.

Как сообщало ИА Регнум, Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник 6 января совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Христа Спасителя.

Утром 6 января в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря доставили «Троицу» работы Андрея Рублёва. Икону установили у правого клироса, она находится под наблюдением в специальном помещении с климат-контролем.