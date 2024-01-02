Москва, 2 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Перевооружение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы» завершено. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

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«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки РВСН», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом.

В ведомстве сообщили, что перевооружение этих полков планируется начать после 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что в Оренбургской области завершилась постановка на боевое дежурство очередного полка, оснащённого комплексами «Авангард».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства 19 декабря заявил, что основное внимание сегодня уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В 2023 году для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» построено 592 высокотехнологичных объекта.