Москва, 19 декабря, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилась постановка на боевое дежурство очередного полка, оснащённого комплексами «Авангард», заявил 19 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев.

Пресс-служба Минобороны РФ /РИА Новости

«Что касается комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком, то мы завершаем в этом году постановку очередного ракетного полка в Домбаровском ракетном соединении в Оренбургской области», — цитирует его Telegram-канал российского оборонного ведомства.

По его словам, РВСН, выполняя задачи текущего года, продолжают наращивать группировку.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что основное внимание сегодня уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» построено 592 высокотехнологичных объекта».

Западные страны были полны решимости вступить в более масштабное противостояние с Россией в арктической зоне, так как не верили в превосходство российского оружия, но наличие гиперзвукового комплекса «Авангард» заставило их остановиться. Такое мнение в беседе с ИА Регнумвысказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.