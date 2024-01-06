Донецк, 6 января, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. Об этом 6 января сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Иван Шилов ИА Регнум

«Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, штурм сопровождается массированными ударами артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, начальник назначенной Киевом Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш ранее заявлял, что ВС РФ начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям. По его словам, в последние несколько дней количество штурмов сократилось, однако российские военные продолжали активно применять артиллерию и наносить авиаудары.

В конце декабря 2023 года журналисты британского телеканала Sky News заявили, что, освободив Марьинку, Россия одержала значительную тактическую победу, свидетельствующую о решимости обеспечить безопасность в Донбассе.

Газета The Independent, ссылаясь на данные Барабаша, 25 декабря сообщила, что положение подразделений ВСУ во временно оккупированной ими Авдеевке является критическим. ВСУ предупреждают, что потеряют контроль над городом, если Запад не окажет помощь, говорил чиновник, отмечая, что ВС РФ наступают на Авдеевку с 16 направлений.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.