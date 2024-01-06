Москва, 6 января, 2024, 21:54 — ИА Регнум. ВСУ некем заменить погибших и раненых военных, и ВС РФ пользуются этой ситуацией, прорывая фронт сразу на нескольких участках, заявил 6 января бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Евгений Биятов /РИА Новости

«Сначала русские ушли в оборону и перемололи личный состав ВСУ. Так они создали нехватку живой силы у противника, и это позволило им давить на ВСУ на фронте», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Российская стратегия состояла в том, чтобы отразить попытку контрнаступления ВСУ, вывести из строя значительное количество бойцов противника, а потом начать собственный прорыв, добавил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 января главком ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде Украины заявил о тяжелой ситуации с личным составом в ВСУ. Залужный спросил, «кем ему воевать», и призвал депутатов либо самим идти в ВСУ, либо обеспечить условия для мобилизации достаточного количества бойцов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную раду обновлённый законопроект о мобилизации.

6 января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооружённые силы России начали штурм Авдеевки (ДНР) по всем направлениям. После взятия Авдеевки у ВС РФ появится возможность для полного освобождения территории ДНР и продвижения дальше, уже вглубь территории противника, отметил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.