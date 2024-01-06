Москва, 6 января, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение бригаде ВСУ под Марьинкой, противник за сутки потерял свыше 90 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 6 января на брифинге.

РИА Нвости/Станислав Красильников

По данным ведомства, в минувшие сутки на южнодонецком направлении бои шли у села Новомихайловка в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало видеокадры успешного применения боевых беспилотников на южнодонецком направлении. Один из операторов в группе, на счету которой свыше 500 поражённых целей, рассказал, что наблюдение за противником ведётся круглые сутки. Операторы дронов выявляют все перемещения бойцов ВСУ по позициям и стараются «это всё пресекать».

За минувшую неделю, с 30 декабря по 5 января, российские военные отразили пять атак ВСУ на южнодонецком направлении, противник потерял более 950 бойцов. Бои шли у населённых пунктов Водяное, Парасковиевка, Макаровка, Старомайорское, Урожайное, Угледар ДНР и Приютное Запорожской области.