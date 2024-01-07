Москва, 7 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Делегация Российского футбольного союза (РФС) будет участвовать в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 7 января сообщил президент РФС Александр Дюков.

«РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Заседание конгресса УЕФА пройдёт в Париже 8 февраля.

Как ранее передавало ИА Регнум, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году. По его словам, первый турнир пройдёт в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет. Он добавил, что РФС ждёт подтверждения от УЕФА.