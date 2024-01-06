Москва, 6 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году, сообщил 5 января ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«В этом году мы примем участие в турнирах развития УЕФА. Надеюсь, что в двух», — сказал он.

По словам генсека РФС, первый турнир пройдёт в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет. Митрофанов добавил, что РФС ждёт подтверждения от УЕФА.

Как предавало ИА Регнум, в октябре 2023 года исполком УЕФА отменил ранее принятое решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров, аргументируя это тем, что не смог найти «технического решения», которое позволило бы играть российским командам. Предполагалось, что команды будут участвовать в матчах, но проводить игры без флага, гимна и национальной символики. Позже аналогичное решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

Также 2 декабря Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил российскую сборную в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25.

20 декабря президент РФС Александр Дюков заявил, что организация договорилась о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Встреча состоится в Москве в марте 2024 года.