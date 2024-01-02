Москва, 2 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) быстро утвердил проведение матча сборных России и Сербии. Об этом 2 января сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти. Мы утром 20 декабря послали заявку, и перед началом исполкома РФС нам её утвердили», — приводит его слова «РБ Спорт».

Он обратил внимание, что в марте европейским сборным нужны товарищеские встречи, поскольку для большинства из них завершился отбор на Евро-2024.

По словам Митрофанова, в переговорах с Федерацией футбола Сербии при обсуждении товарищеского матча не было проблем.

Сборная Сербии вышла на чемпионат Европы — 2024, заняв в своей отборочной группе второе место после команды Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря президент РФС Александр Дюков заявил, что организация договорилась о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Встреча состоится в Москве в марте 2024 года.