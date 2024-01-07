Мелитополь, 7 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Юг» провели Рождественское богослужение на передовых позициях запорожского направления. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кадр из видео

Отмечается, что после молебна военный священник пообщался с бойцами, напутствовал воинов на служение Родине, а также раздал каждому нательные крестики и иконы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858171" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» встретили Рождество Христово в подземном воинском храме на купянском направлении в зоне спецоперации. Отмечается, что православный храм был построен для военнослужащих в лесном массиве под землёй, он открыт для всех желающих верующих и позволяет дать духовное принятие себя, своей веры и правильного жизненного пути.

Военнослужащие Центрального военного округа вместе со старшим священником группировки войск отцом Николаем в канун рождества приняли участие в праздничном богослужении. Для проведения молебна был организован выезд передвижного православного храма в зону СВО. Бойцы посетили мобильный полевой храм на базе легкового автомобиля на краснолиманском направлении. После праздничной службы священник раздал военнослужащим карманные иконы и крестики.