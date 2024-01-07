Донецк, 7 января, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Украинские боевики своими атаками Донецка и Белгорода перешли все грани, Россия при этом отвечает жёстко, но лишь по военным целям, заявил в интервью «РИА Новости» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Да, противник перешёл эти грани, и это обесчеловечивание противника, конечно же, придаёт нам сил. Мы понимаем, кому мы противостоим, но поступить так, как они, — тогда мы потеряем смысл», — сказал он.

Пушилин добавил, что российская армия очень жёстко отвечает, эта работа в военном плане набирает обороты, но только по объектам с военной целесообразностью. Ответ не должен касаться мирных граждан. Задача сложная, но перед Россией она стоит не впервые, подчеркнул глава ДНР, выразив уверенность, что страна сможет всё преодолеть.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года киевский режим нанёс ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек, более ста получили ранения. Также были повреждены 450 квартир в многоэтажках и 12 частных домов.

С началом 2024 года бомбёжки ВСУ по Белгородской области не прекратились. Так, 5 января боевики обстреляли Шебекинский городской округ 11 снарядами, по селу Муром ВСУ выпустили один миномётный снаряд. В Шебекино пострадал охранник одного из промышленных предприятий. Его с осколочным ранением нижней конечности доставили в больницу. Различные повреждения получили три промышленных предприятия, линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя, посечены два автомобиля.

В белгородском селе Муром обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером 6 января со стороны Украины зафиксировали обстрел Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. В 21:25 мск по городу было выпущено четыре ракеты. В течение суток ВСУ неоднократно обстреливали Донецк снарядами натовского калибра.