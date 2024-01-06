Белгород, 6 января, 2024, 11:34 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области 11 снарядами за сутки. 5 января под артиллерийский обстрел киевского режима попали город Шебекино и село Муром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В городе Шебекино зафиксировали десять прилётов, по селу Муром ВСУ выпустили один миномётный снаряд.

Известия/Андрей Эрштрем

«Есть один пострадавший — охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Различные повреждения зафиксированы на территории трёх промышленных предприятий, посечены два автомобиля. Также были повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя — в настоящее время аварийные службы ликвидировали последствия», — говорится в сообщении губернатора о последствиях обстрела Шебекино.

Гладков добавил, что в селе Муром пострадавших и разрушений нет. Кроме того, губернатор сообщил о повреждениях в Белгородском районе после работы системы ПВО 4 января.

«Повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали восемь автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский — одно частное домовладение», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки из больниц выписали шесть жителей Белгородской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Ещё 69 остаются в медучреждениях Белгорода и Москвы, рассказал Вячеслав Гладков.

30 декабря киевский режим нанес ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Тогда погибло 25 человек, свыше сотни получили ранения. Также в результате этой атаки были повреждены 450 квартир в многоэтажках и 12 частных домов.

После этого ВСУ продолжили бомбить Белгородскую область и её центр. Так, в результате обстрела Белгорода в ночь на 5 января пострадали два человека, были повреждены окна одного из жилых домов и автомобили.