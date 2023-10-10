Москва, 10 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Гражданам, которые уехали из России и позволяли себе оскорбительные слова в адрес страны, не стоит возвращаться. Об этом 10 октября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, то Магадан ему обеспечен», — сказал Володин.

Он отметил, что депутаты Госдумы должны сделать всё необходимое, чтобы не допустить возвращения подобных релокантов в Россию. По его словам, это будет верным решением, поскольку тогда будет меньше предателей.

«Нам они не нужны», — добавил он.

Володин подчеркнул, что релоканты сделали выбор в пользу другого государства.

«Пускай надевают форму и защищают ту страну, которую выбрали для себя родиной», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что дорога назад в Россию не закрыта для тех, кто покинул страну, а российские граждане вправе жить, где хотят. При этом он посоветовал талантливым людям, уехавшим за границу, заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские граждане, покинувшие страну после начала спецоперации, будут постепенно возвращаться обратно. Не пустят только тех, кто превратился во врага своей страны, но их количество не стоит преувеличивать.