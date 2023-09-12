Владивосток, 12 сентября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посоветовал талантливым людям, уехавшим за границу, заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности.

Известия/Павел Бедняков

«Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности», — сказал российский президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По разным подсчётам, отметил Путин, за рубеж выехали примерно 160–170 деятелей культуры, которые не согласились с политикой российского государства. «Кто-то предпочёл уехать. Связано это тоже и с материальными вещами. Ведь накупили там за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей, люди хотят это сохранить, боятся потерять», — указал он.

Российский президент также подчеркнул, что это не единственная причина отъезда ряда представителей сферы искусства, так как есть и такие, кто искренне не согласны с тем, что российское государство делает. «Бог с ним, это их решение», — добавил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян. «В соответствии с российским законом гражданин России может жить, где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию», — напомнил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские граждане, покинувшие страну после начала спецоперации, будут постепенно возвращаться обратно. Не пустят только тех, кто превратился во врага своей страны, но их количество не стоит преувеличивать.