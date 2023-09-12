Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Дорога назад в Россию не закрыта для тех, кто покинул страну. Российские граждане вправе жить, где хотят, заявил президент Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

РИА Новости/Ольга Смольская

По его словам, уехавшим никто не говорил «не приезжайте», границу для них никто не закрывал.

«Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию», — сказал Путин.

Он рассказал также, что постоянно просит правоохранительные органы усовершенствовать процедуру для иноагентов, чтобы исключить «нюансы». Например, под этот закон попадают люди, занимающиеся экологией.

Глава государства сообщил, что выйти из статуса иноагента можно — такие прецеденты есть, для этого необходимо решение суда.

Российский закон об иностранных агентах — практически калька с американского, но он более либеральный. В США людям за некоторые действия грозят уголовное преследование и тюрьма, но в России «никого не гребут».

«Мы вообще никого не гребём», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские граждане, покинувшие страну после начала спецоперации, будут постепенно возвращаться обратно. Не пустят только тех, кто превратился во врага своей страны, но их количество не стоит преувеличивать.