Москва, 7 января, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Военнослужащие шестой общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ протаранили беспилотником украинский промышленный дрон-бомбардировщик «Баба Яга» на купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Начальник расчёта БПЛА с позывным Белый рассказал о ходе операции. Его подопечные совершали обычный поиск целей, в сумерках переключились на ночной режим работы. В камере был заметен быстро приближающийся украинский дрон ВСУ с тепловым следом «Баба Яга». Коптёр нёс на себе мины калибра 82-мм. Беспилотник быстро приблизился к российским позициям и очень низко летел над деревьями, чтобы его не сбили средства ПВО.

Командир расчёта заявил о принятом решении протаранить дрон противника российским беспилотником-разведчиком. В результате украинский дрон потерял курс и врезался в дерево.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года российские десантники уничтожили ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» под Артёмовском с помощью дрона-разведчика. Беспилотник противника был замечен в воздухе после сброса мин, когда возвращался на исходные позиции. Российский боец-оператор принял решение сбить дрон ВСУ. Квадрокоптер набрал высоту и зашёл на удобную траекторию. Затем сверху он протаранил вражеский беспилотник.

В Минобороны РФ 5 января сообщили, что с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила у ВСУ 565 самолётов, 264 вертолёта, 10 459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 483 танка и других боевых бронированных машин, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 100 единиц специальной военной автомобильной техники.

Только в течение минувшей недели ВС России уничтожили в зоне СВО три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и «Ольха».