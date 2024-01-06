Донецк, 6 января, 2024, 23:08 — ИА Регнум. В Ленинском районе Донецка здание больницы получило повреждение в результате обстрела украинских боевиков. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

6 января в 21:25 мск ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку. Осколки попали в здание больницы № 6 в Ленинском районе.

По предварительным данным, ранения получил один мирный житель.

Как сообщало ИА Регнум, со стороны Украины вечером 6 января зафиксирован обстрел Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Выпущено четыре ракеты. В течение дня ВСУ неоднократно обстреливали город снарядами натовского калибра.

6 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка ранения получили два мирных жителя. За период с 21:00 5 января до 09:00 6 января территория Донецка пять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские боевики выпустили десять снарядов калибра 155 мм, также был сброшен с беспилотника один снаряд.

ВСУ 4 января обстреляли многоквартирный дом в Донецке по улице Нарвской. Взрывоопасный предмет попал в квартиру на втором этаже. В результате обрушилось перекрытие, два человека оказались под завалами. Спасатели извлекли тело погибшей женщины, раненого мужчину госпитализировали.