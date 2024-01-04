Москва, 4 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. После обстрела ВСУ из-под завалов многоквартирного дома в Донецке спасли мужчину с осколочными ранениями, одна женщина погибла. Об этом 4 января сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«Спасатели МЧС России извлекли тело погибшей женщины. Травмированный мужчина с осколочными ранениями госпитализирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасный предмет попал в квартиру на втором этаже жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. В результате обрушилось перекрытие, два человека оказались под завалами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 4 января ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке. В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Нарвской.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что в результате украинского обстрела Куйбышевского района Донецка ранение получил один мирный житель.