Москва, 2 декабря, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил российскую сборную в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба УЕФА.

Александр Вильф/РИА Новости

Сама жеребьёвка пройдёт 8 февраля 2024 года в Париже, команды распределят по группам. УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в феврале 2022 года сделали совместное заявление об отстранении российской стороны от участия в международных турнирах из-за украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум в октябре, исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров, аргументируя это тем, что не смог найти технического решения, которое позволило бы играть российским командам. Перед этим предполагалось, что такие команды будут участвовать в матчах, но проводить игры без флага, гимна и национальной символики. Позже аналогичное решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

После этого футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы решили бойкотировать матчи с участием россиян, и первому вице-президенту УЕФА Карлу-Эрику Нильссону пришлось извиняться за предложение допустить юношеские сборные России.

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Нильссона принудили к этому страны, объявившие бойкот. Извинения противоречат европейским понятиям о свободе, отметил он. Позднее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) могут исключить из ФИФА и УЕФА в случае принятия клубов с новых территорий РФ.

В конце ноября стало известно, что Россия стала четвёртой по стоимости в списке команд, пропускающих Евро-2024. Общую стоимость состава команды из РФ оценили в €157,3 млн, во главе рейтинга оказалась сборная Норвегии (€335,4 млн), на втором месте Швеция (€206,9 млн), а на третьем Ирландия (€161,6 млн).