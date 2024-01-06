Москва, 6 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Российские расчёты операторов FPV-дронов 1-го Армейского корпуса ВС РФ успешно выявляют и поражают цели Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Видеокадры применения боевых беспилотников опубликовало Минобороны РФ 6 января.

Лев Федосеев/ТАСС

На кадрах видно, как операторы дронов дистанционно поражают наблюдательные пункты, схроны, легкобронированную боевую технику, а также позиции и скопления живой силы противника. Так, один военнослужащий ВС РФ управляет беспилотником при помощи пульта и очков виртуальной реальности, а другой готовит дрон к запуску, а также ориентирует работу и корректирует работу оператора.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857939" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Мы ведём круглосуточное наблюдение за противником — выявляем все его перемещения полностью по позициям, стараемся это всё пресекать», — сказал один из операторов дронов.

Отмечается, что на счету этой группы более 500 поражённых целей.

Как передавало ИА Регнум, 5 января в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью беспилотников уничтожили замаскированные блиндажи, миномёты и личный состав ВСУ.

Перед этим военное ведомство доложило об уничтожении расчёта FPV-дронов ВСУ под Купянском разведчиками Западной группировки российских войск. Отмечалось, что для уничтожения группы направились разведчики группировки войск «Запад».

До этого, в декабре 2023 года, расчёт разведывательных беспилотных летательных аппаратов и операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили отряд украинских разведчиков на артёмовском направлении. Беспилотник зафиксировал полное и успешное поражение разведгруппы ВСУ.