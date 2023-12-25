Киев, 25 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Положение подразделений ВСУ, удерживающих Авдеевку, критическое, они заявляют, что потеряют контроль над городом, если не получат обещанную помощь от Запада, сообщила 24 декабря британская газета The Independent, ссылаясь на данные главы украинской военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация очень тяжелая, очень тяжёлая <…> Линия обороны может измениться, и это приведёт к безумным потерям», — сказал он журналистам.

Барабаш рассказал, что среди украинских военных в Авдеевке растёт тревога, так как они опасаются, что не получат поддержки. Он также заявил, что российская армия наступает на город с 16 направлений.

Газета The New York Times 22 декабря сообщила, что российские войска перехватили инициативу на большей части линии боевых действий. По информации журналистов, ВСУ за последнее время начали отступать в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки.

При этом президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет США 2024 года, в котором предусмотрено $800 млн на помощь Украине. Пакет помощи Киеву в размере более $60 млрд, предложенный Белым домом, остаётся не согласованным из-за отказа большинства палаты представителей конгресса США поддержать проект. Конгрессмены ушли на каникулы до 9 января, оставив вопрос нерешённым.