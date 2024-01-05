Киев, 5 января, 2024, 21:04 — ИА Регнум. ВС РФ начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям, заявил 5 января начальник назначенной Киевом «Авдеевской городской военной администрации» Виталий Барабаш. Его цитирует «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Барабаша, в последние несколько дней количество штурмов сократилось, однако российские военные продолжали активно применять артиллерию и наносить авиаудары.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года журналисты британского телеканала Sky News заявили, что, освободив Марьинку, Россия одержала значительную тактическую победу, свидетельствующую о решимости обеспечить безопасность в Донбассе. Журналисты не исключили, что Запад будет оказывать на Киев всё большее давление с целью подтолкнуть его к ведению переговоров ради прекращения боевых действий.

25 декабря газета The Independent, ссылаясь на данные Барабаша, проинформировала, что положение подразделений украинских войск во временно оккупированной ими Авдеевке является критическим. ВСУ предупреждают, что потеряют контроль над городом, если Запад не окажет помощь, говорил чиновник, отмечая, что ВС РФ наступают на Авдеевку с 16 направлений.