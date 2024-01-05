Шебекино, Белгородская область, 5 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. ВСУ днём 5 января обстреляли Шебекино в Белгородской области, один человек пострадал, повреждения получили здания трёх промышленных предприятий, а часть жителей города осталась без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Сергей Аверин

«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

На территории трёх промышленных предприятий города зафиксированы повреждения, но возгорания не произошло, рассказал Гладков. Кроме того, повреждена линия электропередачи и жители ряда центральных улиц города остались без света, отметил он. Сотрудники оперативных и аварийных служб уже занимаются устранением последствий обстрела, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ВСУ 30 декабря нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны сообщили о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

При этом ВСУ продолжали наносить ракетные удары и атаковать дронами Белгород и населённые пункты Белгородской области. В частности, в результате обстрела Белгорода в ночь на 5 января пострадали два человека, были повреждены окна одного из жилых домов и автомобили, сообщали власти региона.

Власти Белгородской области перевезут всех жителей региона, которые этого захотят, в более безопасные части области и в другие регионы страны, заявил Гладков 5 января. В ряде районов области школьные каникулы продлены до 19 января, детские сады будут работать в режиме дежурных групп, а сессии в техникумах и вузах пройдут в дистанционном формате. В Белгороде также приостановили работу крупных торговых центров. Власти призвали жителей и гостей города по возможности оставаться в своих домах.