Москва, 5 января, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Минобороны 5 января в своём Telegram-канале опубликовало видеозапись, в которой рассказывается о российских бойцах из взвода тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк» под руководством старшего лейтенанта Вадима Петренко, более трёх часов отбивавших атаку украинских военных, в итоге обратив их в бегство.

Кадр из видео

«Однажды взвод Вадима Петренко попал под огонь ВСУ, но отважный офицер принял решение не отступать, а дать отпор противнику. Сражение длилось примерно 3,5 часа. Этого времени хватило, чтобы вынудить противника отступить», — говорится в материале российского военного ведомства.

В сообщении отмечается, что спустя короткое время после боя разведка обнаружила точку эвакуации отступающего противника. Петренко со своим взводом отработал по полученным координатам термобарическими боеприпасами.

«На этом их наступление закончилось», — сказал Петренко.

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В Минобороны уточнили, что за тот бой он получил орден Мужества.

В ролике российский офицер рассказал, что родился в Донецкой области, и ещё в детстве понял, что хочет стать военным. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, а на передовой получил дополнительную специализацию и стал командиром взвода ТОС.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Минобороны России рассказали, что четверо российских военнослужащих на протяжении двух суток героически обороняли важный опорный пункт в зоне СВО. Несмотря на ураганный огонь и превосходящие силы противника, четыре героя отбили все яростные атаки и удержали важный опорный пункт.

В декабре Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов ТОС-1А «Солнцепёк», которые нанесли сокрушительные удары по украинским военным и их бронетехнике на южнодонецком направлении.

Сами бойцы рассказали, что эта тяжёлая огнемётная система работает безотказно. Спастись от удара термобарической ракетой, по их словам, просто невозможно, в отличие от удара реактивной артиллерией, когда противник ещё может укрыться в окопе или блиндаже.