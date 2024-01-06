Москва, 6 января, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Расчёт гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении. Об успешной боевой операции сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Бойцы мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж и с первого же выстрела уничтожили его.

«Работаем по опорникам, живой силе ВСУ. Также уничтожаем технику противника, проводим контрбатарейную борьбу. Работы у нас достаточно», — сказал командир расчёта с позывным Мечта.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные отразили попытки ракетных атак территории Крыма — перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре главкому объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной обстановке в зоне боевых действий.

ВС РФ начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям, заявил 5 января начальник назначенной Киевом «Авдеевской городской военной администрации» Виталий Барабаш.