Киев, 5 января, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил в эфире YouTube-канала «Сейчас» украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

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«29 декабря и 2 января ВС РФ били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — сказал он.

По словам аналитика, чувствительные потери украинского ВПК стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям россиян. Гетьман считает, что информация о стратегических объектах берётся «из открытых источников в интернете». Публикация киевскими властями данных об этих организациях по меньшей мере «странная», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВС России нанесли массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ. Российская армия начала охоту на украинскую систему ПВО для её уничтожения, сказал он. Он назвал решение Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.

В Минобороны России 5 января проинформировали, что ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные цели были поражены.