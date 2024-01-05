Киев, 5 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре главкому объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной обстановке в зоне боевых действий. Об этом он написал в своём Telegram-канале 5 января.

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

«Оперативно-стратегическая обстановка остаётся сложной, но контролируемой», — сказал Залужный.

По словам украинского военачальника, ВСУ концентрируются на отражении атак, продолжают обороняться.

В ходе разговора Каволи и Залужный обменялись мнениями по поводу усиления противовоздушной обороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил 5 января в соцсети Х, что обсудил с министром нацобороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом ситуацию на передовой.

Украинский министр поблагодарил Варшаву за стремление усилить свою роль в коалициях возможностей. Это, по его мнению, будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши.

ВС РФ начали штурмовать Авдеевку по всем направлениям, заявил 5 января начальник назначенной Киевом «Авдеевской городской военной администрации» Виталий Барабаш.