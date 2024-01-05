Грозный, 6 января, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пояснил своё предложение об обмене 20 пленных боевиков ВСУ на снятие санкций с членов его семьи, назвав его «толстым троллингом».

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

По словам Кадырова, он это сказал, чтобы показать истинное лицо политиков США.

«Я знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков», — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Рамзан Кадыров также добавил, что санкции никак «не мешают нам жить», а присутствующий в тот момент бывший инспектор ООН, экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, «в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг».

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров 5 января предложил освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он заявил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном.

Он передал список пленных Скотту Риттеру, который во главе американской делегации посетил Грозный.

При передаче списка Риттеру была показана видеозапись с пленными украинцами. На видео они сообщили, что предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолётов и лошадей.

24 августа в США объявили о введении санкций против 11 россиян и Международного детского центра «Артек». В списке оказалась и мать главы Чечни Аймани Кадырова.

Кадыров назвал санкции в отношении его матери циничным пренебрежением нормами этики. Кадыров указывал, что его мать не занимается политической деятельностью, ни в чём не участвует и не подписала ни одной бумаги.

Санкции против своих дочерей Айшат и Хадижат глава Чечни охарактеризовал как ещё одно обстоятельство, объединяющее и без того дружную семью.