Грозный, 17 декабря, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Санкции против своих дочерей Айшат и Хадижат (Карины) назвал «еще одним обстоятельством, объединяющим и без того дружную семью» глава Чечни Рамзан Кадыров и заявил, что гордится дочерьми. Об этом политик 16 декабря написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС!» — такие слова Кадыров написал под фотографией своих дочерей, стоящих на фоне украшенной гирляндами новогодней ели.

Глава Чечни назвал новые санкции против своих дочерей «еще одним обстоятельством, объединяющим и без того дружную семью». Также Кадыров обратился к своему двоюродному брату секретарю совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимову, который тоже попал в санкционный список Евросоюза. Глава Чечни отметил, что Ибрагимову придётся отменить поездку в Лондон и «закрыть все счета в швейцарском банке».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз опубликовал новый санкционный список после принятия девятого пакета антироссийских санкций. Ограничения были введены в отношении российских политиков, чиновников, судей, деятелей культуры и медийных лиц. Дочери Рамзана Кадырова Айшат и Карина (Хадижат) тоже попали в санкционный список.