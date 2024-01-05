Киев, 5 января, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Из-за некомпетентности руководителей киевского режима и тяжёлой для ВСУ ситуации на фронте на Украине необходимо провести выборы и начать мирные переговоры с Россией, иначе стране грозит гражданская война, заявил 5 января бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Нужно отменять военное положение немедленно, немедленно начинать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Российской Федерацией. Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война», — сказал Соскин в ходе трансляции на своём YouTube-канале.

На фоне военных неудач руководители ВСУ намерены мобилизовать ещё полмиллиона граждан страны, но Украине это никак не поможет, люди погибнут напрасно, считает эксперт.

«Это геноцид. Пятьсот тысяч украинских мужчин хотят отправить на бойню, чтобы они были убиты», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Власти страны намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов.

Ранее власти Украины уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ. Также украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с РФ, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Президент России чётко дал понять, что переговоры возможны, но только на наших условиях, и прямо сказал, что важно не создавать иллюзий по поводу отступления Запада — он не отступит, а значит, Россия будет продолжать СВО, чтобы достичь победы, подчеркнул в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Проведённая ВСУ в конце декабря 2023 года террористическая атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян.