Киев, 22 декабря, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Опубликованные в СМИ кадры силового затаскивания военкомами мужчины призывного возраста в автомобиль «скорой помощи» в Одессе были сняты в ходе розыгрыша, произведённого по просьбе жены мужчины, заявили 22 декабря представители оперативного командования ВСУ «Юг».

Кадр из видео

«Несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, «напугать мобилизацией» своего супруга, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества», — цитирует сообщение командования «Страна. ua».

По этим данным, группа военнослужащих сопровождала в одесскую больницу раненых и на обратном пути решила принять участие в розыгрыше.

Соответствующее видео было ранее опубликовано в одесских Telegram-каналах и украинских СМИ. На кадрах видно, что военкомы пытаются затащить мужчину в машину «скорой помощи», тот сопротивляется, и ему оказывает помощь женщина, предположительно — жена. В итоге и мужчина, и женщина остались на улице, а автомобиль покинул место событий.

Позднее также выяснилось, что автомобиль, в который военкомы пытались затащить мужчину, был передан властями Украины фондом UUF. Его представители заявили, что пребывают «в шоке» после просмотра видео, и добавили, что передавали автомобиль для спасения жизней на передовой, а не для вылавливания людей на улицах.

Украинские СМИ ранее сообщали об усилении рейдов сотрудников военкоматов в ресторанах, спортзалах, санаториях, торгово-развлекательных центрах и иных заведениях. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря заявил, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки.

19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что командование ВСУ обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. 21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild заявил, что власти страны хотят призвать в ВСУ граждан страны, уехавших за рубеж.

20 декабря обозреватели американской газеты The Wall Street Journal отмечали, что, по мнению военных ВСУ, Украина не избежит всеобщей мобилизации, потому что ей нужно восстановить «потрёпанную армию».