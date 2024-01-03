Москва, 3 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. На купянском направлении Вооружённые силы России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки. Об этом 3 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что на данном направлении подразделения «Западной» группировки войск и артиллерия отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Синьковка Харьковской области.

Помимо этого, было нанесено поражение живой силе ВСУ около населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области, уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков добавил, что было ликвидировано более 35 военнослужащих ВСУ, уничтожены три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны также сообщили, что Вооружённые Силы России в течение минувших суток поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наёмников и бойцов националистического формирования.

Ранее сообщалось, что артиллеристы установок «Акация» шестой общевойсковой армии группировки ВС РФ «Запад» уничтожили на купянском направлении группу пехоты ВСУ. Скрытное выдвижение украинской пехоты в стороны российских позиций обнаружили в ходе воздушной разведки операторы БПЛА. Координаты противника были переданы военнослужащим артиллерийской батареи. Огнём из самоходных установок российские бойцы поразили группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ. После проведения боевой стрельбы артиллеристы поменяли огневые позиции на запасные, чтобы восполнить боекомплект и не допустить нанесения ответного удара со стороны противника.