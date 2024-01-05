Москва, 5 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. В обновлённом пятилетнем плане дорожного строительства на 2024–2028 годы предусматривается реализация 380 проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Известия/Александр Полегенько

Предыдущая версия плана, которая была утверждена летом 2022 года, насчитывала более 250 мероприятий.

Отмечается, что общий объём финансового обеспечения всех мероприятий по дорожной деятельности запланирован на период реализации плана в сумме свыше 14 трлн рублей, из них средства федерального бюджета составят 5,6 трлн рублей. Остальное — внебюджетные источники и дорожные фонды субъектов РФ. Постановление, утверждающее пятилетний план, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, на строительство и реконструкцию федеральных дорог планируется направить около 1,9 трлн рублей, это позволит ввести свыше 2,1 тыс. км автодорог.

Уточняется, что региональные проекты будут реализовываться на условиях софинансирования.

«Федеральные средства в размере 361,7 млрд рублей позволят выполнить работы на 142 объектах и обеспечить строительство и реконструкцию дорог общей протяжённостью более 1 тыс. км», — говорится в сообщении.

Среди проектов в рамках реализации плана развитие транспортных коридоров «Север — Юг» и «Россия», для чего запланировано продолжение автодороги М-12 «Восток», строительство обходов Махачкалы, Астрахани, Хасавюрта, Дербента.

Для развития федеральных автотрасс в плане предусмотрено возведение и реконструкция участков трассы М-10 «Скандинавия», строительство и реконструкция дороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, работы на участках дорог Р-256 «Чуйский тракт», М-5 «Урал», А-360 «Лена», М-7 «Волга».

Мероприятия по модернизации дорог регионального, межмуниципального и местного значения запланированы в Воронежской, Брянской, Липецкой, Московской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской областях, Санкт-Петербурге и других регионах.

Как передавало ИА Регнум, правительство РФ утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали 29 декабря на сайте правительства.

Основные цели государственной программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений. В их числе создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства, завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены, формирование современной городской среды. Также средства бюджета направят на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электросетей и морской инфраструктуры, а также ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Правительство России одобрило выделение Росавтодору средств на строительство автодороги М-7 «Волга». Как стало известно 24 декабря, речь идёт об участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.