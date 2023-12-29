Москва, 29 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Правительство утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован 29 декабря на сайте правительства.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Основные цели государственной программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

«Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться на реализацию восьми направлений», ― добавили в правительстве.

В их числе, создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития жилищного строительства, завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены, формирование современной городской среды. Также в средства бюджета направят на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения, восстановление электросетей и морской инфраструктуры, а также ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

В правительстве отметили, что значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны в новых регионах.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что в новых регионах ещё многое нужно будет сделать, но Россия это сделает. По его словам, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 1 трлн рублей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 30 сентября сообщил, что в работах по восстановлению регионов России, вернувшихся в состав страны в 2022 году, участвуют 33 государственные компании и около 50 тысяч строителей. Он добавил, что главная цель здесь — довести уровень жизни до среднероссийского. Для этого по поручению президента разработали программу социально-экономического развития новых регионов. Она включает порядка 300 приоритетных мероприятий.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.