Москва, 24 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Правительство России одобрило выделение Росавтодору средств на строительство автодороги М-7 «Волга». Как стало известно 24 декабря, речь идёт об участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в тексте документа на сайте кабмина.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о старте движения по новому участку трассы М12 «Восток» в Чувашии и Татарстане. Глава правительства отметил, что объекты сдали на восемь месяцев раньше срока и теперь они надёжно свяжут две соседние республики. Изначально планировалось, что этот отрезок начнёт работать только в середине 2024 года.