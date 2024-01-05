Москва, 5 января, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Российские разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с помощью беспилотников уничтожили замаскированные блиндажи, миномёты и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны.

Цитата из видео. Министерство обороны России Работа военной разведки в зоне проведения СВО

«На купянском направлении военнослужащие разведки группировки войск «Запад» с использованием БПЛА вскрыли замаскированные военные объекты ВСУ <…> Координаты противника были сразу переданы на командный пункт», — уточнили в оборонном ведомстве.

Разведчики постоянно пользуются коптерами для сбора информации, отвлечения внимания противника. Удары по противнику наносят FPV–дроны, добавили в Минобороны.

Старший разведчик рассказал, что в основном работа ведётся по миномётам ВСУ, передвижению живой силы, наблюдательным пунктам, а также местам подвоза боеприпасов. Кроме того, разведчики выявляют позиции украинской артиллерии, передают координаты и корректируют при выполнении боевых задач. Беспилотники являются глазами всех подразделений, заключил военный.

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Как сообщало ИА Регнум, на Купянском участке фронта после выявленного перемещения вооружённой группировки ВСУ российские бойцы уничтожили противника с использованием противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Расстояние до позиций ВСУ составляло 4,6 км. Цель обнаружили с помощью беспилотника.

В декабре 2023 года расчёт разведывательных беспилотных летательных аппаратов и операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили отряд украинских разведчиков на артёмовском направлении. Беспилотник зафиксировал полное и успешное поражение разведгруппы ВСУ.