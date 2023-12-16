ДНР, 16 декабря, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Расчёт разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили отряд украинских разведчиков на артёмовском направлении, сообщил журналистам оператор российского беспилотника, военнослужащий группировки войск «Юг» Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Сначала военным удалось выявить работу наблюдательного пункта противника. После удара по цели российские бойцы стали преследовать уцелевшие силы ВСУ, которые обратились в бегство.

Это помогло обнаружить резервное укрытие неприятеля.

«Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели», — сообщил военнослужащий в беседе с «РИА Новости».

Российские бойцы также нанесли контрольный удар по объекту и отправили разведывательный коптер к цели. Беспилотник зафиксировал полное и успешное уничтожение украинской разведгруппы.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря американский журнал Newsweek выпустил статью, в которой привёл рассказ одного из командиров ВСУ, заявившего, что российские военные превосходят украинскую армию по количеству FPV-дронов в зоне проведения спецоперации. Он уточнил, что украинская сторона может запускать только один дрон в ключевых боевых точках на восточном и южном направлениях.

15 декабря стало известно, что расчёты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Вооружённых сил России уничтожили танк, две боевые машины пехоты (БМП) и отряд украинской армии. Российским артиллеристам помогали разведчики с БПЛА. Группу ВСУ выявили, когда она пыталась провести разведывательную операцию.