Москва, 4 января, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Разведчики Западной группировки российских войск уничтожили расчёт FPV-дронов ВСУ под Купянском, сообщили в Минобороны РФ.

Ольги Балашовой Пуск «Корнета»

«На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата были получены данные о перемещении вооружённой группы ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Для уничтожения группы направились разведчики группировки войск «Запад». Командир расчёта противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с позывным Мясник рассказал как его бойцы отработали по расчёту FPV-дронов ВСУ.

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Расстояние до противника составляло 4,6 км. Цель обнаружили с помощью беспилотника, а затем уничтожили. Сейчас расчёт в основном работает по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника, добавил командир.

Как сообщало ИА Регнум, Россия готова прицельно и эффективно ликвидировать военные объекты киевского режима, заявил 3 января бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он констатировал, что русские уже уничтожили много иностранных наёмников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия по производству дронов и другое военное оборудование. Резервы российской армии позволяют ей наносить «в сто раз больше» ударов, чем это делают ВСУ, добавил эксперт.

В конце декабря 2023 года в ходе операции российские подразделения вскрыли ряд позиций ВСУ, использовав FPV-дроны. Украинские военные начали покидать свои позиции, чем воспользовались российские бойцы и заняли позиции.

Другая группа разведчиков с помощью беспилотника обнаружила сеть блиндажей и огневую пулемётную точку, по первым объектам сбросили боеприпасы, остальные поразили миномётным огнём и FPV-дронами.