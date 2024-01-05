Лондон, 5 января, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Российская армия по приказу президента Владимира Путина в 2024 году может перейти в масштабное наступление вдоль черноморского побережья, предположила корреспондент британского телеканала Sky News Диана Манней.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Недавно Путин назвал Одессу «русским городом», что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, которые в настоящее время чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне России», — напомнила журналист.

Появившиеся на Западе признаки усталости от украинского конфликта могут привести к тому, что Путин прикажет начать наступление. Решающее значение на фронте будут иметь дроны и системы РЭБ. Российская промышленность в этой сфере превзошла противника, у Украины обратная ситуация, она нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада, отметила автор.

По прогнозу издания, конфликт на Украине в 2024 году не закончится.

Как сообщало ИА Регнум, экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия при необходимости может освободить Одессу. ВС РФ находятся в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладают достаточным числом военных. Также российская армия проходит необходимую подготовку, в то время как киевский режим хватает людей на улице и отправляет на фронт.

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, конфликт на территории Украины переходит в завершающий этап, который закончится взятием Россией под свой контроль Одессы и черноморского побережья для пресечения новых атак на Крым.

ВСУ находятся на грани отчаяния из-за сокращения и возможного прекращения западной военной помощи, на этом фоне могут ужесточить боевые действия, добавил Риттер.